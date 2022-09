Roglic vraagt aandacht voor manier waarop hij zwaar ten val kwam

Primoz Roglic snapt nog steeds niet wat de Britse wielrenner Fred Wright bezielde toen hij hem dinsdag ten val bracht in de Ronde van Spanje. De kopman van Jumbo-Visma liep zoveel kneuzingen en verwondingen op dat hij woensdag niet meer van start ging in de Vuelta. Roglic, die de afgelopen drie edities van de Vuelta won, stond tweede in het algemeen klassement op 1 minuut en 26 seconden van klassementsleider Remco Evenepoel uit België.

“Hoe kan dit?”, vraagt Roglic zich op de website van Jumbo-Visma af. “Ik concludeer dat het niet acceptabel is. Niet iedereen heeft dat goed gezien. De val werd niet veroorzaakt door een slechte weg of door een gebrekkige veiligheid, maar door het gedrag van een renner. Ik heb geen ogen in mijn rug, anders had ik me breed gemaakt. Wright kwam van achter en reed het stuur uit mijn handen voordat ik het wist. Dit was niet oké. Er wordt snel weer overheen gestapt en we gaan over tot de orde van de dag. Voor mij geldt dat niet. Dit is niet de manier waarop ik wil dat de sport verder gaat en dat signaal wil ik afgeven.”

Ploegleider Richard Plugge van Jumbo-Visma is blij met de reactie van Roglic. “Ik ben blij dat Primoz zich uitspreekt, in de spiegel kijkt en het gedrag van renners ook benoemt. Uit onderzoek blijkt dat in ongeveer de helft van de gevallen het koersgedrag van de renners debet is aan een valpartij. Niet remmen, maar doorduwen bijvoorbeeld. Het verbaast me niet, want elke renner heeft de wil om te winnen. Ik zou willen zeggen: rem en gebruik je verstand.”