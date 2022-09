De Poolse tennisster Iga Swiatek heeft zich verzekerd van een plek in de finale van de US Open. De nummer 1 van de wereld versloeg Aryna Sabalenka uit Belarus in drie sets: 3-6 6-1 6-4.

Zaterdag staat Swiatek tegenover de Tunesische Ons Jabeur, die eerder donderdag won van Caroline Garcia.