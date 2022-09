Verstappen vijfde in eerste training Grote Prijs van Italië

Max Verstappen heeft bij de eerste training van de Grote Prijs van Italië de vijfde tijd neergezet. De regerend wereldkampioen kwam op het circuit van Monza tot 1.22,840. Daarmee was hij ruim vier tienden van een seconde langzamer dan Charles Leclerc, die in de Ferrari met 1.22,410 het snelste was.

Verstappen kon in zijn beste ronde niet voluit gaan. In de laatste bocht voor de finish moest hij inhouden voor Lando Norris die in zijn McLaren niet voluit ging. Dat kostte de Nederlander enkele tienden van een seconde. Hij moest in de training ook Carlos Sainz in de Ferrari en Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton voor zich dulden.

Verstappen heeft tot nu toe nog geen enkele keer het podium gehaald in de Grote Prijs van Italië. De wereldkampioen viel vorig jaar uit in de race op het circuit van Monza na een botsing met zijn rivaal Hamilton. De Australiër Daniel Ricciardo won toen de race in de McLaren.

Nyck de Vries kwam in actie in de Aston Martin in plaats van de Duitser Sebastien Vettel. De 27-jarige Nederlander reed 22 ronden. Hij zette met 1.24,731 de voorlaatste tijd neer.

Het is de derde keer dit seizoen dat De Vries in de belangrijkste raceklasse in actie komt. In Spanje verving hij Alexander Albon bij Williams en in Frankrijk nam De Vries de plaats in van Lewis Hamilton bij Mercedes.