De Vries maakt wegens ziekte Albon debuut in Formule 1

Nyck de Vries neemt in de Grote Prijs van Italiƫ de plaats in van Alexander Albon. Racestal Williams meldt dat Albon ziek is. Hij wordt behandeld aan een ontsteking van de blinde darm.

De Vries zit op het circuit van Monza zaterdag in de derde vrije training en de kwalificatie al in diens auto en ook zondag in de daadwerkelijke race.

De 27-jarige Fries reed voor Williams eerder dit jaar al in de GP van Spanje een vrije training, zoals hij dat ook al deed voor Mercedes in Frankrijk. Voor Mercedes reed hij de afgelopen jaren in de elektrische raceklasse Formule E. Hij aast op een plek in de Formule 1 voor volgend jaar en weet dat er bij onder meer Williams nog een plek vrij is naast Albon. Ook is hij al in verband gebracht met Alpine.

Vrijdag kwam De Vries op Monza nog in actie in de Aston Martin in plaats van de Duitser Sebastien Vettel. Hij reed in totaal 22 ronden.