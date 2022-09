Evenepoel stelt eindzege Vuelta vrijwel veilig in laatste bergrit

De Belgische wielrenner Remco Evenepoel heeft de eindzege in de Ronde van Spanje zo goed als binnen. De 22-jarige kopman van Quick-Step – Alpha Vinyl kwam in de laatste bergetappe geen moment in de problemen. Evenepoel hoeft zondag in de korte slotrit naar Madrid geen aanvallen meer te verwachten en staat op het punt om zijn eerste grote ronde te winnen.

De Belg verdedigde in de twintigste etappe, over 181 kilometer van Moralzarzal naar de top van de Puerto de Navacerrada, een voorsprong van ruim 2 minuten op Enric Mas. De Spanjaard viel één keer aan in de rit met vijf beklimmingen, maar Evenepoel pakte Mas direct terug.

De etappe werd gewonnen door Richard Carapaz uit Ecuador, die zich met zijn derde ritzege ook verzekerde van de winst van het bergklassement. De Nederlander Thymen Arensman eindigde enkele tellen later als tweede.

Evenepoel barstte in tranen uit nadat hij als zesde over de finish was gekomen, op 15 seconden van Carapaz. Hij wordt zondag in Madrid gehuldigd als eerste Belgische winnaar van een grote ronde sinds Johan De Muynck in de Giro van 1978. Evenepoel reed nog nooit een grote ronde uit, maar hij was de afgelopen drie weken nagenoeg ongenaakbaar. De Belg zag in de bergetappes van vorig weekeinde zijn voorsprong wel wat slinken, maar hij wist de schade steeds beperkt te houden. Zijn voornaamste uitdager, Primoz Roglic van Jumbo-Visma, verliet de Vuelta woensdag nadat hij een dag eerder in het slot van de zestiende etappe onderuit was gegaan. De Sloveen won de Vuelta de afgelopen drie jaar.

In de laatste bergetappe sloeg Carapaz nogmaals toe. De Ecuadoraan van Ineos Grenadiers was op de derde klim van de dag met nog enkele andere renners naar de kopgroep gereden, ook om zijn bergtrui te verdedigen. Daar achter moest Evenepoel één aanval van Mas pareren en dat deed de Belg ogenschijnlijk moeiteloos.

Carapaz, de olympisch kampioen van Tokio, reed op de slotklim weg bij de Colombiaan Sergio Higuita en soleerde naar zijn derde zege in deze Vuelta. Op 3 kilometer van de streep sprong Arensman weg uit de groep met de klassementsrenners. De 22-jarige renner van Team DSM kwam dicht bij Carapaz, maar hij wist de koploper niet meer te achterhalen. In het klassement klom Arensman naar de zesde plaats, op bijna 8 minuten van Evenepoel die na tal van kleinere etappekoersen nu zijn eerste grote ronde gaat winnen. Het supertalent, in eigen land al vaak vergeleken met Eddy Merckx, schreef eerder dit jaar al onder meer Luik-Bastenaken-Luik en de Clásica San Sebastián op zijn naam.