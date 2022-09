Finalisten Ruud en Alcaraz strijden in US Open om meer dan titel

Na de Noorse tennisser Casper Ruud heeft ook Carlos Alcaraz zich geplaatst voor de finale van de US Open. De 19-jarige Spanjaard versloeg in zijn halve finale de Amerikaan Frances Tiafoe in een lange vijfsetter: 6-7 (6) 6-3 6-1 6-7 (5) 6-3. Alcaraz is de jongste finalist op een grandslamtoernooi sinds zijn landgenoot Rafael Nadal in 2005 Roland Garros won.

Ruud (23) had eerder in vier sets de Rus Karen Chatsjanov verslagen. Voor hem wordt het zijn tweede grandslamfinale na Roland Garros eerder dit jaar. Behalve de titel staat in New York zondag ook de nummer 1-positie op de wereldranglijst op het spel. De winnaar van de finale volgt op de ATP-ranking de Rus Daniil Medvedev op, toevallig ook de winnaar van vorig jaar op de US Open.

Voor Alcaraz was het zijn derde vijfsetter op rij op de US Open. In de nacht van woensdag op donderdag was het bijna 03.00 uur voordat hij zich ten koste van de Italiaan Jannik Sinner voor de halve finales plaatste. “Het doet er niet toe of je nu vijf of zes uur moet knokken. Je moet gewoon alles geven op de baan en vechten tot de laatste bal “, vertelde de jonge Spanjaard, op de US Open zelfs de jongste finalist sinds de Amerikaan Pete Sampras in 1990.

Alcaraz kan de jongste nummer 1 ooit op de wereldranglijst worden. “Het wordt mijn eerste grandslamfinale en ik kan de nummer 1-positie zien, maar tegelijkertijd is het nog zo ver weg. Ik ga in ieder geval alles geven wat ik in me heb.”

Dat had Tiafoe, in de Verenigde Staten opgegroeid als zoon van voor de burgeroorlog in Sierra Leone gevluchte ouders, ook gedaan. “Ik kwam hier met de grote wens de US Open te winnen. Ik heb jullie teleurgesteld, dit doet heel erg zeer”, richtte hij zich tot de fans die hem 4 uur en 19 minuten hadden ondersteund. “Ik kom terug om dit toernooi een keer te winnen.”

De 24-jarige Tiafoe, die in de achtste finales Nadal had verslagen, had gehoopt de eerste Amerikaanse tennisser in een grandslamfinale te worden sinds Andy Roddick op Wimbledon in 2009.