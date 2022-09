Fortuna Sittard geeft zege bij NEC in blessuretijd uit handen

Fortuna Sittard heeft een kans op de eerste overwinning van dit seizoen in de Eredivisie laten liggen. De Limburgers stonden bij NEC lange tijd voor, maar in de blessuretijd viel de gelijkmaker alsnog: 1-1. Het betekende wel het eerste punt voor Fortuna, dat op de laatste plaats blijft staan.

De nieuwe Fortuna-trainer Julio Velázquez zat in De Goffert nog op de tribune. De Spanjaard, die de ontslagen Sjors Ultee opvolgt, debuteert volgende week in de thuiswedstrijd tegen Excelsior.

Velázquez zag dat zijn nieuwe werkgever het voor rust moeilijk had. De Kroatische doelman Ivor Pandur moest in de 2e minuut al redden op een kopbal van Mikkel Duelund. Halverwege de eerste helft voorkwam hij opnieuw een doelpunt, dit keer bij een grote kopkans voor Landry Dimata. Aan de andere kant redde keeper Jasper Cillessen goed bij een vrije trap van Burak Yilmaz. Het was de vijfde keer in zes wedstrijden dat NEC dit seizoen ging rusten met een stand van 0-0.

Bij Fortuna kwam Mats Seuntjens, die door interim-trainer Dominik Vergoossen op de bank was gehouden, na rust in de ploeg. Het was een andere invaller die het verschil maakte. Oguzhan Özyakup trapte de bal in de 71e minuut schitterend in de linkerbovenhoek. Het leek genoeg voor de eerste zege, maar de Portugese invaller Pedro Marques maakte in de 95e minuut van dichtbij gelijk: 1-1.