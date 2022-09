De Vries blijft steken in tweede deel kwalificatie op Monza

Nyck de Vries heeft zich niet kunnen plaatsen voor het beslissende deel van de kwalificatie voor de Grote Prijs van ItaliĆ«. De 27-jarige Nederlandse coureur, die bij Williams de zieke Alex Albon vervangt en zondag zijn eerste race in de Formule 1 rijdt, bleef steken in het tweede deel (Q2). De Vries klokte de dertiende tijd; de top 10 plaatste zich voor de strijd om poleposition. Tijdens zijn laatste ‘vliegende’ ronde verremde de Nederlander zich, waardoor hij zijn tijd niet kon verbeteren.

De Vries had zich als nummer 15 van de eerste sessie nipt geplaatst voor deel twee van de kwalificatie. Hij was toen een fractie sneller dan zijn tijdelijke teamgenoot Nicholas Latifi, die werd uitgeschakeld. De Canadees, bezig aan zijn derde seizoen in de Formule 1 bij Williams, heeft nog geen zekerheid over zijn plek voor volgend jaar. De Vries wordt genoemd als kandidaat om Latifi in 2023 te vervangen.

De Nederlandse reservecoureur van Mercedes reed vrijdag nog in een Aston Martin op Monza. De Vries mocht de eerste vrije training rijden in de auto van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. Zaterdagochtend kreeg de Friese coureur te horen dat hij mocht instappen bij Williams, omdat Albon met een blindedarmontsteking was opgenomen in een ziekenhuis.

Het is nog niet duidelijk vanaf welke plek De Vries zondag om 15.00 uur begint aan zijn debuutrace. Maar liefst negen coureurs krijgen een gridstraf en worden na de kwalificatie teruggezet op de startopstelling. Vermoedelijk start de debutant in de top 10.