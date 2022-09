Invaller De Vries oogst complimenten bij Formule 1-team Williams

Nyck de Vries heeft complimenten gekregen bij Williams na zijn eerste kwalificatiesessie in de Formule 1. De 27-jarige Nederlander bereikte ten koste van zijn tijdelijke teamgenoot Nicholas Latifi het tweede deel van de kwalificatie en start de Grote Prijs van Italië zondag zelfs vanuit de top 10, omdat heel wat coureurs vanwege een gridstraf naar achteren gaan op de startopstelling.

“Nyck heeft geweldig werk verricht vandaag”, zei Dave Robson, prestatiemanager bij de Britse renstal. “Hoewel hij gefrustreerd was dat zijn laatste ronde in Q2 niet vlekkeloos ging, start hij toch in de top 10. We gaan veel zaken met hem door lopen om hem voor te bereiden op de race van zondag. We hebben er vertrouwen in dat zowel Nyck als ‘Nicky’ Latifi een sterke grand prix kan rijden.”

De Vries kreeg zaterdagochtend te horen dat hij bij Williams de zieke Alex Albon mag vervangen op het circuit van Monza. De Thai werd met een blindedarmontsteking opgenomen in het ziekenhuis. De Vries is reservecoureur bij Mercedes, dat de motoren levert aan Williams. De coureur uit Sneek hoopt voor volgend jaar op een vaste plek in de Formule 1. Hij maakte op Monza reclame voor zichzelf door de vaste Williams-rijder Latifi achter zich te houden in de kwalificatie.

“We zijn erin geslaagd de auto snel voor hem klaar te maken”, zei Robson. “We hebben ons programma van de derde vrije training wat aangepast, zodat Nyck een productieve tijd op de baan kon hebben. Hij ging zeer bekwaam om met deze uitdaging. Hij heeft de set-up van Alex overgenomen en hij was gelijk blij met hoe de auto reed. We hebben alleen de voorvleugel iets aangepast, zodat de auto beter past bij zijn manier van rijden.”

De Vries mocht dit seizoen al drie keer een vrije training rijden in de Formule 1: in Spanje voor Williams, in Frankrijk voor Mercedes en vrijdag in Italië voor Aston Martin.