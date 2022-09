Late aanval levert Arensman plek winst op in klassement Vuelta

Wielrenner Thymen Arensman heeft op de voorlaatste dag van de Ronde van Spanje een plek winst geboekt in het algemeen klassement dankzij een aanval in de finale. De 22-jarige Nederlander wist koploper Richard Carapaz niet meer te achterhalen, maar nam wel de zesde plek in het klassement over van de Spanjaard Carlos Rodríguez.

“Ik ben in de laatste 4 kilometer vol gas gegaan”, zei Arensman, die op de slotklim wegsprong uit de groep met rodetruidrager Remco Evenepoel. De kopman van Team DSM reed in hoog tempo richting de al lang op kop rijdende Carapaz, maar de olympisch kampioen uit Ecuador wist net uit de greep van Arensman te blijven. De Nederlander kwam op 8 seconden als tweede over de streep en passeerde dankzij de bonificatieseconden Rodríguez in het klassement. Hij heeft nu precies 1 seconde voorsprong op de 21-jarige Spanjaard van Ineos Grenadiers.

“Zesde worden in de Vuelta is een heel mooie prestatie”, zei Arensman. “Ik wil die plek zondag in de slotetappe veiligstellen.” De wielrenner uit Deil won vorige week in de Sierra Nevada de vijftiende etappe in de Vuelta, die zondag eindigt met een korte en vlakke etappe naar Madrid.