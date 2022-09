Verstappen snelste in training op Monza, veertiende tijd De Vries

Max Verstappen heeft bij de derde vrije training voor de Grote Prijs van Italië in de Formule 1 de beste tijd gerealiseerd. De Nederlander noteerde in zijn Red Bull op het circuit van Monza een tijd van 1.21,252. Daarmee hield hij Ferrari-coureur Charles Leclerc 0,347 seconde achter zich. Verstappens teamgenoot Sergio Pérez was goed voor de derde tijd.

Nyck de Vries, die de zieke Alex Albon vervangt en zondag debuteert in de Formule 1, was in zijn Williams goed voor de veertiende tijd op 1,617 van Verstappen. De Vries was maar een fractie langzamer dan zijn teamgenoot Nicholas Latifi, een van de twee vaste coureurs van Williams.

Om 16.00 uur begint de kwalificatie voor de race van zondag. Verstappen heeft in de WK-stand een riante voorsprong. Zondag (aanvang 15.00 uur) staat hij sowieso niet op de eerste startrij vanwege een gridstraf. Zijn team wisselt de verbrandingsmotor in de RB18 en daardoor moet de wereldkampioen na de kwalificatie vijf plaatsen terug op de startopstelling.