Wielrenner Wright noemt beschuldiging Roglic oneerlijk

De Britse wielrenner Fred Wright was onaangenaam verrast toen hij op sociale media moest lezen dat Primoz Roglic hem de schuld heeft gegeven van zijn val in de Ronde van Spanje. Roglic kon woensdag niet meer van start nadat hij in de sprint van de zestiende etappe onderuit was gegaan na een kort contact met Wright. De Sloveen kwam drie dagen later via zijn ploeg Jumbo-Visma met een verklaring waarin de Brit als schuldige werd aangewezen.

Volgens Roglic had Wright hem “het stuur uit zijn handen gereden”. De 32-jarige Sloveen stond tweede in het algemeen klassement achter de Belg Remco Evenepoel.

“Toen ik kort na de rit van vandaag nog vol emoties zat, las ik het statement van Jumbo-Visma”, schrijft Wright, die rijdt voor Bahrain Victorious, op Twitter. “Het was moeilijk om te lezen en ik ben er erg ontgoocheld over. Ik denk dat het oneerlijk is. Het team en ik hebben vanavond nog eens naar de beelden gekeken en ik denk dat ik niets verkeerds deed. Het was gewoon een koersincident.”

“Primoz is een fantastische renner”, vervolgt Wright. “Hij ging nog vol voor de rode trui en ik begrijp dat hij heel teleurgesteld moet zijn. Ik vind het heel jammer voor hem. Maar ik weet zeker dat hij opnieuw op hoog niveau zal terugkeren.”

Wright (23) kreeg inmiddels heel wat verwijten op sociale media. “Maar ik waardeer de positieve reacties.”