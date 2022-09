Alcaraz en Ruud strijden op US Open ook om opvolging Medvedev

Twee keer eerder troffen ze elkaar, maar zondagavond (22.00 uur) heeft de confrontatie tussen de tennissers Carlos Alcaraz en Casper Ruud wel heel veel extra lading. Het gaat er niet alleen om wie de titel pakt op de US Open. De winnaar is vanaf maandag ook de nieuwe leider op de wereldranglijst.

De pas 19-jarige Spanjaard Alcaraz wordt, wanneer hij de Rus Daniil Medvedev opvolgt, de jongste aanvoerder van de wereldranglijst ooit. De 23-jarige Ruud heeft al wel de ervaring van een grandslamfinale. Eerder dit jaar verloor de Noor op Roland Garros in de finale van Rafael Nadal. Bovendien is hij mogelijk fysiek in het voordeel, want de laatste drie partijen van Alcaraz in New York waren lange vijfsetters.

De zoon van voormalig tennisprof Christian Ruud verwacht geen perfecte tenniswedstrijd. “Daarvoor staat er te veel op het spel. Het wordt zenuwslopend en dat zullen we allebei merken.” Alcaraz zei zich geen zorgen te maken. “Ik ga ervan genieten en dan zien we wel hoe het afloopt”, klonk het zelfbewust. De huidige nummer 4 van de wereld versloeg de drie plaatsen lager gerangschikte Ruud in beide voorgaande ontmoetingen. “Tijd voor revanche”, aldus de Noor.