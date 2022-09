De Vries debuteert in Formule 1 op Monza naast Verstappen

Nyck de Vries rijdt op Monza zijn eerste grand prix in de Formule 1. De 27-jarige Nederlander vervangt bij Williams de zieke coureur Alex Albon. De Vries staat om 15.00 uur bij de start naast wereldkampioen Max Verstappen, die zijn vijfde overwinning op rij hoopt te boeken in dit seizoen.

De leider in het WK-klassement zette in de kwalificatie de tweede tijd neer, maar moet door een gridstraf vijf plaatsen terug op de startopstelling. Acht andere coureurs zijn ook achteruit gezet omdat ze van bepaalde onderdelen het maximale aantal hebben overschreden. De Vries, die als dertiende eindigde in de kwalificatie, profiteert daarvan. De coureur uit Sneek schuift op naar de achtste startplek. De laatste keer dat twee Nederlanders aan de start van een Formule 1-race stonden, was in 2006 in Braziliƫ: Robert Doornbos en Christijan Albers.

Verstappen boekte vorige week in Zandvoort zijn tiende overwinning dit seizoen. De 24-jarige Nederlander heeft in het WK-klassement 109 punten voorsprong op zijn teamgenoot Sergio PĆ©rez en op Charles Leclerc, die op Monza in zijn Ferrari vanaf poleposition vertrekt.