De Vries: debuut in Formule 1 nog steeds surrealistisch

Nyck de Vries kan het nog altijd niet helemaal geloven dat hij zijn debuut gaat maken in de Formule 1. “Het is surrealistisch”, zei de 27-jarige coureur tijdens de rijdersparade over het circuit van Monza, zo’n 2 uur voor de start van de Grote Prijs van Italië. “Het is nog steeds niet helemaal ingedaald.”

De Vries kreeg zaterdagochtend te horen dat hij bij Williams de zieke Alex Albon mag vervangen. De reservecoureur van Mercedes, dat de motoren levert aan Williams, kwalificeerde zich als dertiende. De Vries schuift dankzij gridstraffen voor heel wat andere coureurs echter op naar de achtste plaats op de startgrid. Hij staat op de vierde rij naast landgenoot Max Verstappen, de wereldkampioen van Red Bull.

“Ik ga mijn best doen om er een zo goed mogelijke race van te maken”, zei De Vries. “Hoe ik die snelle jongens achter me voor blijf? Ik focus me op mijn job, dan zien we wel wat het oplevert.”

Fernando Alonso begint op Monza aan zijn 349e grand prix in de Formule 1. Daarmee evenaart de 41-jarige Spanjaard het record van de Fin Kimi Räikkönen, die eind vorig jaar stopte.