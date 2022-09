Evenepoel wint Vuelta, slotrit voor Molano

Na 44 jaar heeft wielerminnend België weer een winnaar van een grote ronde mogen begroeten. Remco Evenepoel finishte zondag in Madrid als winnaar van de Ronde van Spanje. De eindzege van de 22-jarige renner van Quick-Step – Alpha Vinyl stond eigenlijk al vast nadat hij zaterdag in de laatste bergrit zijn voorsprong in het klassement had weten vast te houden. Johan De Muynck was in 1978 de laatste Belg die een grote ronde won, in zijn geval de Giro d’Italia.

Achter Evenepoel eindigde de Spanjaard Enric Mas als tweede, de derde plaats was voor diens jonge landgenoot Juan Ayuso. Thymen Arensman was op de zesde plaats de beste Nederlander. De Vuelta telde veel uitvallers vanwege coronabesmettingen. Drievoudig winnaar Primoz Roglic ging woensdag niet meer van start na een val.

De slotrit, een veredeld criterium in Madrid, werd gewonnen door Juan Sebastián Molano. De Colombiaan van UAE Team Emirates hield de Deen Mads Pedersen en de Duitser Pascal Ackermann achter zich. Mike Teunissen werd vierde, Danny van Poppel vijfde.

Evenepoel beleefde in 2019 een stormachtige entree in het profpeloton. Dat was een jaar nadat hij in zijn eerste volledige jaar als junior zowel op de EK als de WK de titels had veroverd in de tijdrit en de wegrace. Overgestapt naar de profs won hij als 19-jarige de Clásica San Sebastián, werd hij in Alkmaar Europees kampioen tijdrijden en tweede achter de Australiër Rohan Dennis op de tijdrit van de WK in Yorkshire.

In het door corona gehinderde wielerjaar 2020 was er zijn zware val in de Ronde van Lombardije. Het herstel duurde lang. Bij zijn eerste optreden in een grote ronde (Giro) haalde hij ondanks hoge verwachtingen het einde niet. Dit jaar was hij al goed voor de winst in Luik-Bastenaken-Luik en opnieuw de Clásica San Sebastián en waren de verwachtingen, met name in België, voor de start van de Vuelta in Utrecht groot.

Evenepoel maakte het waar, veroverde in de zesde etappe de rode leiderstrui, won een individuele tijdrit en een bergetappe. Hij zag in de laatste week Roglic, zijn voornaamste belager, uitvallen als gevolg van een val. Het blijft gissen, maar Evenepoel leek op dat moment een veilige marge op de Sloveen te hebben.

Evenepoel gaat op weg naar de WK in Australië met veel ambitie, met name voor de individuele tijdrit. “Daarna ga ik proberen te herstellen voor de wegrace. Ik ben professioneel genoeg om, als mijn benen niet goed meer zijn, Wout van Aert te gaan helpen.”