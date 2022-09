Rolstoeltennisster De Groot wint opnieuw alle grand slams

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft voor de vijfde keer de US Open op haar naam geschreven. De als eerste geplaatste Nederlandse en nummer 1 van de wereld deed dat door de Japanse Yui Kamiji, de nummer 2 van de plaatsingslijst te verslaan in drie sets: 3-6 6-1 6-1. De partij duurde 2 uur en 13 minuten.

Het is voor het tweede jaar op rij dat de 25-jarige De Groot alle vier de titels op de grand slams verovert. Een dag eerder won ze ook al het vrouwendubbelspel door met Aniek van Koot te winnen van Kamiji en Kgothatso Montjane uit Zuid-Afrika in twee sets: 6-2 6-2. Alleen de finale van Wimbledon in het vrouwendubbel wist ze niet te winnen.

De titel bij de rolstoeltennissers ging naar de Brit Alfie Hewett die de als eerste geplaatste Shingo Kunieda uit Japan, de titelverdediger en nummer 1 van de wereld versloeg in twee sets: 7-6 (2) 6-1.