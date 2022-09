Tennisster Swiatek trots: ik heb bewezen de druk aan te kunnen

Tennisster Iga Swiatek was na haar zege op Ons Jabeur in de finale van de US Open vooral trots. De Poolse nummer 1 van de wereld werd vooraf door velen gezien als titelfavoriete, maar zelf vond ze dat niet zo vanzelfsprekend. “Ik verwachtte er niet per se heel veel van. Dit toernooi was echt een uitdaging”, zei de 21-jarige Swiatek. “Ik heb me in mentaal opzicht bewezen en ben goed met de druk omgegaan. Het was een geweldig toernooi.”

Swiatek won eerder dit jaar Roland Garros en dat maakte veel los in haar land. “Tennis wordt steeds populairder in Polen. Wat deze zege betekent? Dat ga ik zien bij thuiskomst”, zei de winnares, die troostende woorden had voor Jabeur, die na de eerdere nederlaag in de finale op Wimbledon nog altijd wacht op haar eerste grandslamoverwinning. “Ik weet zeker dat je er ooit eentje zult winnen, maak je geen zorgen.”

Jabeur stijgt door haar finaleplaats naar de tweede plek op de wereldranglijst, al had ze daar direct na de partij niet echt een boodschap aan. “Ik ben erg teleurgesteld, al verdiende Iga te winnen. Ik houd nu niet echt van haar, maar het is oké”, grapte Jabeur, die op haar beurt met haar prestaties veel betekent voor het tennis in Tunesië en Afrika. “Hopelijk kan ik nieuwe generaties inspireren en is dit het begin van nog heel veel moois. Ik blijf hard werken, dan moet die titel toch snel een keer komen.”