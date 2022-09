Van de Zandschulp vecht tegen ’tennismoeheid’ in eerste ATP-jaar

Botic van de Zandschulp begint dinsdag fris aan de groepsfase van de Daviscup Finals in Glasgow. De kopman van de Nederlandse ploeg vecht in zijn eerste echte jaar op de ATP-tour naar eigen zeggen zo nu en dan tegen tennisvermoeidheid en was na de US Open even uitgeblust.

“Ik ga eerst een tijdje even niks doen, dat heb ik even nodig. En dan zie ik wel wanneer ik mijn racket weer oppak”, zei Van de Zandschulp anderhalve week geleden na zijn nederlaag tegen de Fransman Corentin Moutet op de US Open. De nummer 22 van de wereld, die flink wat plekken gaat inleveren op de ranglijst, weet het aan een té druk schema.

“Het is mijn eerste volledige jaar op de tour en er zijn veel mooie toernooien die je wil spelen. En misschien speel je dan meer dan je eigenlijk wil spelen. Je gaat dan spelen om het spelen en dan weet je van tevoren dat je geen goed toernooi gaat afleveren”, aldus Van de Zandschulp (26).

“Dat had ik laatst op een bepaald moment ook in Amerika, dat ik ging trainen om maar te trainen. Het is ook je werk en je moet wel fris de baan op gaan om aan dingen te werken, niet om maar de baan op te gaan. Toen ik eerder in mijn loopbaan in Europa speelde, kon je af en toe tussendoor nog weleens naar huis. Nu is dat een stuk moeilijker. Daar moet ik volgend jaar van leren.”

Een jaar geleden beleefde Van de Zandschulp zijn doorbraak door op de US Open als qualifier de kwartfinales te halen. Een jaar later keerde hij terug als geplaatste speler en iemand om serieus rekening mee te houden.

“Ik heb al mijn doelstellingen al heel snel kunnen afvinken. Het hele jaar door heb ik overal wel mijn wedstrijden gewonnen. Als ik fysiek goed ben en fris in mijn hoofd – dus dan is het noodzakelijk niet tennismoe te worden – dan kan ik een goed niveau aantikken. In sommige periodes van het seizoen moet ik dan misschien iets minder toernooien spelen.”

Na onder meer een bezoekje aan Go Ahead Eagles – Feyenoord en wat ontmoetingen met familie en vrienden heeft Van de Zandschulp zin in de laatste maanden van het seizoen. “Na een paar dagen even weg van het tennis had ik echt weer zin om te tennissen. Na de US Open voelt het alsof ik het einde van dit jaar wat vrijer in kan gaan.”

Van de Zandschulp geldt volgende week in Glasgow als de kopman van Oranje, maar voor hem is iedereen gelijk. “Ik ben niet het type persoon dat anderen gaat vertellen hoe ze het moeten doen”, aldus Van de Zandschulp, die het in Glasgow opneemt tegen Kazachstan, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

“Het is een heel pittige poule, maar ook een poule waarin veel mogelijk is. Tegen Kazachstan zijn we iets meer de favoriet, maar tegen Engeland en Amerika zijn zij dat. Maar dan hebben we wel in iedere wedstrijd die we tegen ze spelen een kans. Het is een goed gevoel dat we zo de wedstrijden in kunnen gaan.”