Van Vleuten en Evenepoel in rode trui naar finish in Madrid

Als er niets geks gebeurt, worden Annemiek van Vleuten en Remco Evenepoel in Madrid gehuldigd als winnaars van de Vuelta. Van Vleuten verdedigt in de vijfde en laatste etappe van de Challenge by La Vuelta een voorsprong van 1 minuut en 51 seconden op de Italiaanse Elisa Longo Borghini. De 39-jarige Nederlandse won dit jaar al de Giro en de Tour de France voor vrouwen.

De slotetappe gaat over 96 kilometer en bestaat uit zeventien rondes door Madrid. Naar verwachting is rond 14.30 uur bekend of Van Vleuten haar ‘hattrick’ compleet heeft. De Wageningse kopvrouw van de Movistar-ploeg nam donderdag de leiding in de Challenge by La Vuelta door een bergetappe te winnen.

Bij de mannen staat Evenepoel na drie weken koersen op het punt om zijn eerste grote ronde te winnen. De 22-jarige Belg van Quick-Step – Alpha Vinyl kwam zaterdag de laatste bergetappe zonder problemen door. Evenepoel is nog 96,7 kilometer verwijderd van de eindzege. De renners starten rond 17.30 uur iets buiten Madrid in Las Rozas en rijden daarna tien rondes door de stad. Rond 20.00 uur is de finish. Evenepoel wordt de eerste Belgische winnaar van een grote ronde in 44 jaar.