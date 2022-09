Verstappen hoopt dat De Vries geniet van debuut in Formule 1

Max Verstappen wenst Nyck de Vries een mooi debuut toe in de Formule 1. Voor het eerst sinds 2006 staan zondagmiddag in Monza twee Nederlanders op de startgrid van een Formule 1-race. De Vries vervangt bij Williams de zieke Alex Albon.

“Heel onverwachts natuurlijk, maar wel mooi voor Nyck”, zei wereldkampioen Verstappen bij Viaplay. “En ook een mooi weekend om bij Williams in te stappen. Ze waren op Spa-Francorchamps al competitief en hier op Monza weer. Ik hoop dat hij ervan geniet, want het blijft natuurlijk bijzonder. Ik hoop voor Nyck dat er niets geks gebeurt in de eerste ronde en dat hij gewoon een mooie wedstrijd kan rijden.”

De Nederlanders staan om 15.00 uur naast elkaar op de vierde startrij. Verstappen moet vanwege een gridstraf vertrekken vanaf de zevende plaats. De Vries eindigde in de kwalificatie als dertiende, maar schoof op naar de achtste startplek omdat heel wat coureurs vanwege gridstraffen naar achteren moesten.

“Best bizar om direct in de top 10 te staan”, zei de 27-jarige Fries, die reservecoureur is bij het Formule 1-team van Mercedes. Die renstal werkt als motorleverancier nauw samen met Williams en mede daarom mag De Vries bij dat team als invaller zijn debuut maken. Hij hoopt voor volgend jaar een vaste plek in de Formule 1 te bemachtigen.