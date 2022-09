Verstappen kan tweede wereldtitel in Singapore al binnenhalen

Max Verstappen kan al in de volgende race zijn tweede wereldtitel in de Formule 1 binnenhalen. De Nederlander gaat met 116 punten voorsprong op Charles Leclerc naar Singapore, waar op 2 oktober de zeventiende race van dit seizoen wordt verreden. Daarna volgen nog vijf grands prix.

Verstappen (24) pakte afgelopen seizoen in de laatste race in Abu Dhabi de wereldtitel. Dat deed hij door in de laatste ronde van de race zijn rivaal Lewis Hamilton te passeren. Dit seizoen steekt de kopman van Red Bull ver boven de rest uit. Verstappen boekte op Monza al zijn elfde overwinning van het jaar.

In de resterende zes grands prix zijn maximaal 156 punten te verdienen: zes keer 25 punten voor de winnaar en zes keer 1 WK-punt voor de snelste raceronde. In Brazilië, bij het voorlaatste GP-weekeinde, staat ook nog een sprintrace op het programma met 8 punten voor de winnaar.

Leclerc kan dus nog maximaal 164 punten bij elkaar rijden. Als de Monegask in Singapore uitvalt en Verstappen wint, dan is de Nederlander opnieuw wereldkampioen. Hij is dan wel ook nog afhankelijk van het resultaat van zijn teamgenoot Sergio Pérez, die derde staat in het WK-klassement met 125 punten achterstand.