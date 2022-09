Verstappen wint GP van Italië, De Vries bij debuut in de punten

Max Verstappen heeft zijn vijfde overwinning op rij geboekt in de Formule 1 en zijn elfde in totaal dit seizoen. De wereldkampioen schreef op Monza de Grote Prijs van Italië op zijn naam. Debutant Nyck de Vries, die als invaller bij Williams debuteerde in de Formule 1, eindigde als negende en pakte daardoor 2 punten.

Verstappen (24) zegevierde de afgelopen weken ook in Frankrijk, Hongarije, België en de Dutch GP op Zandvoort. De coureur van Red Bull koerst in hoog tempo af op zijn tweede wereldtitel. Hij heeft nu 116 punten voorsprong op Ferrari-coureur Charles Leclerc, die als tweede eindigde op Monza. De Brit George Russell (Mercedes) eindigde als derde. De Vries werd gekozen tot ‘driver of the day’. “Punten bij mijn debuut, wauw”, zei de 27-jarige coureur over de boordradio. “Heel erg bedankt.”

Het seizoen telt nog zes grands prix. Over drie weken is de volgende race, in Singapore.

De GP van Italië eindigde achter de safetycar. Zo’n vijf rondes voor het einde viel de McLaren van Daniel Ricciardo stil op de baan, waarna de safetycar het circuit opkwam. Diverse coureurs, onder wie Verstappen en Leclerc, maakten daarvan gebruik door nog een pitsstop te maken. Het duurde vervolgens lang totdat alle auto’s weer in de juiste volgorde achter de safetycar reden. Pas aan het einde van de laatste ronde ging de safetycar naar binnen. Omdat voor de finishlijn niet ingehaald mocht worden, bleef de volgorde waarin de coureurs reden ongewijzigd. Het leidde tot een fluitconcert van de tienduizenden Italiaanse fans op de tribunes, die hoopten dat Leclerc nog een aanval had kunnen doen op de leidende positie van Verstappen.