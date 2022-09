Voor start GP van Italië weer minuut stilte voor Elizabeth

Een kwartier voor de start van de Grote Prijs van Italië houdt de Formule 1 opnieuw een minuut stilte voor de overleden koningin Elizabeth. Om 14.44 uur is het een minuut stil op de startgrid van het circuit van Monza. Vrijdag werd in de pitstraat ook al een eerbetoon gehouden aan de Britse koningin, voorafgaand aan de eerste vrije training op het circuit van Monza.

Heel wat renstallen uit de Formule 1 zijn in Engeland gevestigd, waaronder Mercedes, Red Bull, McLaren en Williams. De coureurs, hun teambazen en monteurs stonden vrijdagochtend opgesteld voor hun pitbox tijdens de minuut stilte voor Elizabeth, die een dag eerder was overleden. Op het grote scherm achter het erepodium was een foto van de 96-jarige koningin te zien.

De GP van Italië begint om 15.00 uur. WK-leider Max Verstappen vertrekt vanaf de zevende startplek, met naast zich landgenoot Nyck de Vries. Hij vervangt bij Williams de zieke Alex Albon en debuteert in de Formule 1.