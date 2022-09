Ayuso kopman in gedevalueerde Spaanse wielerploeg voor WK

Spanje gaat zonder heel wat bekende namen naar Australië voor de WK wielrennen. Diverse renners, onder wie oud-wereldkampioen Alejandro Valverde, krijgen van hun ploegen geen toestemming om naar de andere kant van de wereld te vliegen. De 19-jarige Juan Ayuso is nu over bijna twee weken de Spaanse kopman in de wegwedstrijd.

Ayuso (UAE Team Emirates) eindigde in de zondag afgesloten Vuelta als derde achter de Belgische winnaar Remco Evenepoel en zijn landgenoot Enric Mas, die net als Valverde voor Movistar rijdt. Die ploeg weigert renners af te staan voor de WK, omdat Movistar de komende weken zo goed mogelijk wil presteren om te voorkomen dat het degradeert uit de UCI WorldTour.

De Spaanse bondscoach Pascual Momparler kan om diezelfde reden ook enkele renners van andere ploegen niet meenemen naar Wollongong. Hij zei eerder al dat van de acht renners die hij aanvankelijk wilde selecteren, er slechts twee mee kunnen. De ploeg bestaat naast Ayuso uit Marc Soler, Urko Berrade, Roger Adrià, Jesús Ezquerra, Eduard Prades, Gotzon Martín en Oier Lazkano.

Valverde (42) veroverde vier jaar geleden de regenboogtrui. De veteraan neemt na dit seizoen afscheid.