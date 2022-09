Formule 2-kampioen Drugovich reserve bij Aston Martin in F1

Formule 2-coureur Felipe Drugovich maakt de overstap naar de Formule 1. De 22-jarige Braziliaan wordt reservecoureur bij Aston Martin. Hij is daarmee tevens de eerste coureur van het nieuwe ontwikkelingsprogramma van de ploeg.

“Dit is een fantastische kans voor mij”, zei Drugovich, die afgelopen weekeinde zijn Nederlandse team MP Motorsport nog de titel in de Formule 2 bezorgde. Op diezelfde dag tekende hij zijn contract bij Aston Martin.

“Winnen in de Formule 2 wordt al lang beschouwd als de best mogelijke springplank naar een carrière in de Formule 1. Ik zie mijn rol bij Aston Martin als onderdeel van die cruciale volgende stap. Voor mij zal 2023 een leercurve zijn: ik zal samenwerken met het F1-team, maar mijn belangrijkste doel is om te leren en me te ontwikkelen als coureur. Ik hoop dat ik daardoor in de toekomst een kans krijg om in de Formule 1 te racen”, zegt Drugovich.

Drugovich verzekerde zich afgelopen weekend tijdens de sprintrace op Monza van de titel in het voorportaal van de Formule 1. De Braziliaan viel weliswaar kort na de start uit vanwege een gebroken wielophanging, maar zag vanuit de pits dat zijn concurrent Théo Pourchaire niet verder kwam dan de zeventiende plaats. De Fransman had in ieder geval bij de eerste zes moeten eindigen om Drugovich nog van de titel af te kunnen houden. Pourchaire startte vanaf de veertiende plek en maakte in zijn opmars naar voren een fout, waardoor hij weer terugviel.