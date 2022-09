Italië ziet in Trentin kopman bij WK wielrennen

De Italiaanse bondscoach Daniele Bennati ziet in Matteo Trentin (UAE Team Emirates) een kopman bij de wegwedstrijd van de komende wereldkampioenschappen wielrennen in Australië. Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) geldt namens het land als een van de favorieten in de tijdrit.

“We zijn geen favoriet in de wegwedstrijd, maar we hebben een team met veel mogelijkheden én met renners die hun kwaliteiten vaak hebben bewezen”, aldus Bennati, die ook onder anderen Davide Ballerini en Andrea Bagioli heeft opgeroepen.

Italië wil echter vooral toeslaan in de tijdrit. Ganna hoopt in Australië op dat onderdeel op de derde opeenvolgende titel.