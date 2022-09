Olympisch kampioene en Dibaba debuteren in marathon Amsterdam

Twee Ethiopische atletes van naam debuteren op zondag 16 oktober in Amsterdam op de marathon. De organisatie maakte bekend dat Almaz Ayana, de olympisch kampioene van 2016 op de 10.000 meter, en Genzebe Dibaba, de huidige wereldrecordhoudster op de 1500 meter, naar de hoofdstad komen om voor het eerst een wedstrijd over 42,195 kilometer te lopen.

De 30-jarige Ayana won in 2016 in Rio olympisch goud op de 10.000 meter met een nieuw wereldrecord en pakte ook brons op de 5000 meter. De Ethiopische atlete greep eerder al twee wereldtitels: in 2015 op de 5000 meter en in 2017 op de dubbele afstand.

Dibaba is vooral bekend door haar prestaties op de 1500 meter, de afstand waarop ze het wereldrecord in bezit heeft. Bij de Olympische Spelen van 2016 greep ze zilver op die afstand, nadat ze een jaar eerder de wereldtitel had gewonnen.

Bij de mannen zijn onder anderen CyBrian Kotut, Lemi Berhanu en Titus Kipruto toegevoegd aan de startlijst voor de marathon in Amsterdam. Zij wonnen allemaal al eens een grote marathon. Kotut zegevierde dit jaar in Hamburg en snelde eind vorig jaar naar de zege in Florence. Berhanu won onder meer de marathons van Dubai (2015), Boston (2016) en Xiamen (2017). Kipruto won dit jaar de marathon in Milaan.