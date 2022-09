Van de Zandschulp zakt na US Open naar plek 35 op wereldranglijst

Tennisser Botic van de Zandschulp is na zijn vroege uitschakeling op de US Open gezakt naar de 35e plaats op de wereldranglijst. De 26-jarige Nederlander begon twee weken geleden als nummer 22 van de wereld aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar. Van de Zandschulp verloor heel wat punten omdat hij al in de tweede ronde werd uitgeschakeld, drie rondes eerder dan vorig jaar.

De Veenendaler haalde toen als qualifier de kwartfinales in New York. Daarin was de latere winnaar Daniil Medvedev uit Rusland te sterk. Van de Zandschulp behoorde nu tot de geplaatste spelers in New York, maar na een moeizame zege in vijf sets op de Tsjech Tomas Machac verloor hij van Corentin Moutet uit Frankrijk.

Ook Tallon Griekspoor, de tweede Nederlander op de wereldranglijst, moest na de US Open wat plekken inleveren. Griekspoor zakte van 46 naar 48. Hij bleef in New York al in de openingsronde steken; vorig jaar bereikte Griekspoor de tweede ronde.

Carlos Alcaraz won de US Open en werd als 19-jarige de jongste nummer 1 van de wereldranglijst ooit. De Spanjaard loste Medvedev af aan kop. De Russische titelverdediger bleef steken in de vierde ronde en zakte naar de vierde plaats op de mondiale ranking. Medvedev werd ook gepasseerd door Casper Ruud, de Noor die de finale bereikte en nu de tweede plek inneemt. De Spanjaard Rafael Nadal bleef op plek drie staan.