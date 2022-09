Wielrenner Maas blijft langer bij BikeExchange-Jayco

Wielrenner Jan Maas blijft langer bij zijn ploeg BikeExchange-Jayco. Maas heeft een contract voor de komende twee jaar getekend en zodoende blijft hij tot 2024 in dienst van het team waar onder anderen ook Dylan Groenewegen rijdt.

“Ik ben er erg blij mee”, zegt Maas over zijn contractverlenging. “Het is een erg leuke groep mensen en ik heb al een aantal geweldige momenten beleefd op en naast de fiets. De komende twee jaar hoop ik me zo te ontwikkelen dat ik de beste versie van mezelf kan zijn en tot veel successen met het team kan komen.”

Ook de Italiaan Kevin Colleoni en de Noor Amund Gr√łndahl Jansen verlengden maandag hun contract. In augustus werd de Nederlandse wielrenner Elmar Reinders al vastgelegd door de Australische ploeg.

Maas werd begin september door bondscoach Koos Moerenhout opgenomen in de ploeg voor de WK wielrennen van eind deze maand in Australi√ę.