Ancelotti prijst aanval Real Madrid met Vinícius en Rodrygo

Real Madrid-coach Carlo Ancelotti prijst zijn Braziliaanse aanvalsduo Rodrygo en Vinícius, dat de club laat dromen van succes in afwezigheid van vaste spits Karim Benzema. De Spaanse titelhouder neemt het woensdag in het eigen Bernabeu op tegen RB Leipzig, maar moet de Franse aanvaller nog altijd missen.

“We zijn enthousiast over onze aanval, over onze jonge spelers. Karim laat ons dromen van prijzen, maar op den duur raak je er gewend aan wat hij allemaal doet. Dus, als een jonge speler doorbreekt, doet het je nog meer”, aldus de Italiaanse oefenmeester.

Volgens Ancelotti kan Benzema, die kampt met een blessure aan zijn rechterdijbeen, misschien spelen in de stadsderby tegen Atlético van zondag. In de wedstrijd tegen Leipzig zal hij worden vervangen door een van de Brazilianen of door de Belg Eden Hazard. “In de twee wedstrijden zonder Karim heeft Hazard gedaan wat we van hem hebben gevraagd”, zei Ancelotti. “Maar belangrijker nog is dat het team het goed heeft opgepakt, want we scoorden zeven keer.”

De Italiaanse coach waarschuwt voor gevaarlijke aanvallers bij Leipzig. “Niet alleen Timo Werner maar ook Christopher Nkunku, die sinds afgelopen seizoen goed speelt, Dominik Szoboszlai die veel kwaliteiten heeft en de ervaren Emil Forsberg. Het is een gevaarlijke ploeg.”