Griekspoor zet Oranje in Daviscup Finals op 1-0 tegen Kazachstan

Tallon Griekspoor heeft Nederland in de Daviscup Finals tegen Kazachstan op een 1-0 voorsprong gezet. De 26-jarige Noord-Hollander won in drie sets van Michail Koekoesjkin: 6-1 3-6 6-3.

Teamcaptain Paul Haarhuis liet Griekspoor, de nummer 48 van de wereldranglijst, beginnen in de eerste ontmoeting in Groep D in Glasgow. Hij koos voor Botic van de Zandschulp voor de tweede partij tegen Aleksandr Boeblik.

Griekspoor nam overtuigend een voorsprong in de eerste set en won die na 28 minuten met 6-1. In de tweede set nam de Nederlander ook meteen een break voorsprong maar Koekoesjkin kwam terug tot 2-2. De tennisster uit Kazachstan, momenteel de nummer 221 van de wereld, hield met een lange game zijn opslag op 3-3 en won daarna ook de servicebeurt van Griekspoor. Met 6-3 pakte hij de tweede set.

In de derde set liep Griekspoor uit naar 3-0. Die marge hield hij goed vast. Op 5-3 serveerde hij voor de wedstrijd en benutte het tweede van twee matchpoints met een forehand volley.

Griekspoor was blij dat hij zijn team op 1-0 had gebracht. “Het zag er misschien uit alsof het een makkelijke wedstrijd ging worden, maar tegen Michail weet je het nooit. Hij is nog altijd een lastige speler en hoewel het er goed uitzag, bleef hij knokken”, zei de Nederlander over zijn 34-jarige tegenstander.