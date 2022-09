Tennisster Hartono gelijk uitgeschakeld op WTA-toernooi Chennai

Voor tennisster Arianne Hartono zit het WTA-toernooi van Chennai er al na één ronde op. De 26-jarige Nederlandse was in de openingsronde kansloos tegen de Britse Katie Swan: 1-6 2-6. Hartono probeerde zich vorige maand te plaatsen voor de US Open, maar ze bleef in New York steken in de tweede kwalificatieronde.

Net als Hartono, 156e op de wereldranglijst, werd ook de als eerste geplaatste Amerikaanse Alison Riske-Amritraj gelijk uitgeschakeld op het hardcourt in Chennai, een stad in India.