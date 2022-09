Van de Zandschulp bezorgt Oranje in Daviscup zege op Kazachstan

Botic van de Zandschulp heeft Nederland in de Daviscup Finals de overwinning bezorgd tegen Kazachstan. Na de zege van Tallon Griekspoor won ook Van de Zandschulp zijn partij tegen Aleksandr Boeblik in drie sets: 3-6 6-1 6-4.

De 26-jarige Van de Zandschulp zakte na zijn vroege uitschakeling op de US Open dertien plekken op de wereldranglijst. De beste Nederlandse tennisser staat op de 35e plaats. Zijn een jaar jongere tegenstander Boeblik staat op de 44e plek.

Van de Zandschulp begon wat wisselvallig tegen Boeblik. De tennisser uit Kazachstan kon daardoor op 2-1 de servicebeurt van de Nederlander winnen. Die voorsprong hield Boeblik vast en hij won de set. In de tweede set had Van de Zandschulp veel moeite om zijn eerste servicegame te winnen. Hij overleefde meerdere breakpoints en won zijn game alsnog. Vervolgens won hij meteen de opslag van de Kazach. Na een tweede break won hij de set met 6-1.

In de beslissende game brak Van de Zandschulp zijn tegenstander meteen. Maar Boeblik kwam in de daaropvolgende game terug. Er volgde een spannende set, waarin Van de Zandschulp zich terugknokte van 40-0 op 3-3. Hij benutte een breakpoint en liep daarna uit naar 5-3. Op de opslag van Boeblik kreeg de Nederlander zijn eerste twee matchpoints, maar die kon hij niet verzilveren. Op eigen opslag was het wel raak.

Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop spelen hierna nog de dubbel tegen Andrej Goloebev en Oleksandr Nedovjesov.

Van de Zandschulp was tevreden met zijn spel. “Ik speelde een slordige game in de eerste set en verloor. Hij serveerde te goed. In de tweede set retourneerde ik heel goed en was ik blij met mijn niveau. Ik probeerde me op mijn eigen spel te concentreren en bewoog goed.”

Met de overwinning op zak kijkt de tennisser uit naar de volgende wedstrijden. “Dit is een belangrijke overwinning”, vond Van de Zandschulp. “We hebben een sterk team en maken een goede kans om de finales te halen.”

Oranje neemt het vrijdag op tegen Groot-Brittannië en treft zaterdag de Verenigde Staten. De eerste twee landen uit de groep kwalificeren zich voor de kwartfinales, eind november in het Spaanse Málaga.