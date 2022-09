Van den Hurk stopt al na vier maanden als directeur honkbalbond

Rick van den Hurk legt al na vier maanden zijn werk als technisch directeur van de Nederlandse honk- en softbalbond neer. De 37-jarige Brabander, die als pitcher succesvol was in de Verenigde Staten en Japan, is voor zichzelf tot de conclusie gekomen dat hij niet de juiste technisch directeur is voor de KNBSB.

“Deze functie vraagt én verdient een 24/7-benadering, zeker gezien het feit dat we op een internationaal podium actief zijn”, aldus Van den Hurk, die in mei de vertrokken Tjerk Smeets opvolgde. “Dit sluit niet aan bij de levensfase waarin ik me nu bevind met een partner en een jong kind.”

Volgens de bond heeft Van den Hurk ook ervaren dat de functievereisten niet aansluiten bij zijn ervaring. “Deze complexe, uitdagende functie vraagt om een zeer ervaren bestuurder en dat ben ik, als topsporter die onlangs van het veld is gestapt, nog niet. Het is jammer dat het niet gelukt is, maar ik ben de KNBSB dankbaar voor de geboden kans.”

De oud-honkballer wist onlangs nog Hensley Meulens als bondscoach te strikken voor de World Baseball Classic van begin volgend jaar. Meulens bekleedde die functie al eerder bij het zogeheten koninkrijksteam.