Van der Poel koerst voor vertrek naar WK nog in Wallonië

Wielrenner Mathieu van der Poel doet in de aanloop naar de WK in Australië mee aan de GP van Wallonië. Zijn Belgische ploeg Alpecin-Deceuninck maakte bekend dat Van der Poel woensdag als kopman aan de start staat van de koers over bijna 200 kilometer, die eindigt op de Citadel van Namen, een 100 meter hoge heuvel.

De 27-jarige Van der Poel nam enkele weken rust nadat hij tijdens de Tour de France was afgestapt vanwege een gebrek aan vorm. Eind vorige maand maakte de Nederlander zijn rentree. Van der Poel reed sindsdien enkele kleinere koersen waarvan hij er twee won: de Stadsprijs Geraardsbergen en Izegem Koers.

Van der Poel geeft donderdag in België een persconferentie, waarin hij vooruitblikt op de WK en het komende veldritseizoen. Het is de bedoeling dat hij zaterdag ook nog meedoet aan de Primus Classic in Haacht. Van der Poel vliegt daarna naar Australië. Hij doet volgende week woensdag mee aan de gemengde ploegentijdrit en is vier dagen later een van de Nederlandse troeven in de wegwedstrijd.

Vorig jaar won de Fransman Christophe Laporte, die nu voor Jumbo-Visma rijdt, de GP van Wallonië.