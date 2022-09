Wielrenner Niki Terpstra (38) stopt na dit seizoen

Wielrenner Niki Terpstra zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière. De 38-jarige Noord-Hollander van Team TotalEnergies maakte via zijn social media bekend dat het tijd is om “dit ongelofelijke hoofdstuk te sluiten” en zich toe te gaan leggen op nieuwe uitdagingen.

Terpstra won in 2014 Parijs-Roubaix en in 2018 de Ronde van Vlaanderen. Hij reed toen voor de Belgische ploeg Quick-Step. Terpstra won ook de E3 Harelbeke, twee keer Dwars door Vlaanderen en de eindklassementen in de Eneco Tour (2016), de Ronde van Qatar (2014 en 2015) en de Ronde van Wallonie (2015).

De wielrenner won drie keer de Nederlandse titel op de weg, in 2010, 2012 en in 2015. Terpstra werd in zijn tijd bij Quick-Step vier keer wereldkampioen ploegentijdrit.

Terpstra begon zijn profcarrière bij Team Milram in 2007. Hij maakte in 2011 de overstap naar Quick Step waarbij hij bleef rijden tot en met 2018. Daarna reed hij voor de Franse ploeg Total Direct Energie.

“Vanaf mijn achtste ben ik bezeten van wielrennen”, zei Terpstra in een video. “Ik bedacht me hoe het zou zijn om de grote wedstrijd te rijden. Uiteindelijk heb ik ze allemaal mogen rijden en mijn droomwedstrijden kunnen winnen.”

“Om monumenten zoals Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen te winnen is nog altijd onvoorstelbaar voor mij en mijn familie”, laat Terpstra weten. “Het is een carrière geweest met extreme hoogte- en dieptepunten. Met de mensen die me altijd gesteund hebben, familie, vrienden en fans, kunnen we daar met trots op terugkijken.”

Terpstra meldt dat hij dit seizoen nog op een mooie manier wil afsluiten. “Ik heb nog mooie wedstrijden op de agenda staan. Maar ik ben nog niet klaar met het wielrennen. Fietsen vind ik nog steeds fantastisch, dus daar ga ik zeker mee door, maar op een andere manier.”