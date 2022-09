Nieuw-Zeelander Smith terug bij wielerploeg Intermarché-Wanty

De Nieuw-Zeelandse wielrenner Dion Smith komt de komende twee jaar weer uit voor het Belgische team Intermarché-Wanty-Gobert. Smith koerste eerder al in 2017 en 2018 voor het team, dat toen nog niet de WorldTour-status had. Namens de ploeg, die destijds Wanty-Gobert heette, droeg hij als eerste Nieuw-Zeelander ooit in 2018 drie dagen de bergtrui in de Tour de France.

Smith (29) boekte in het najaar van 2020 namens Mitchelton-Scott zijn enige profzege tot nu toe in de Coppa Sabatini. Ook bereikte hij dat jaar ereplaatsen in de Ronde van Spanje. Dit seizoen waren er tweede plaatsen in Per Sempre Alfredo, de openingsrit van de Vuelta Castilla y Leon en in de Ordiziako Klasikoa.

“Zijn terugkeer naar ons team betekent een interessante nieuwe impuls voor hem. Met zijn veelzijdigheid kan hij voor ons team in een brede waaier aan koersen een belangrijke rol vervullen”, zegt ploegleider Aike Visbeek. Bij zijn nieuwe ploeg wordt Smith teamgenoot van onder anderen Taco van der Hoorn, Mike Teunissen en Boy van Poppel.