Amerikaanse tennissers verslaan Britten in Daviscup-poule Oranje

De tennissers van de Verenigde Staten hebben in de Daviscup Finals-poule van Oranje gewonnen van Groot-Brittannië. Na twee partijen in Glasgow stond het 1-1, waarna Rajeev Ram en Jack Sock in het dubbelspel de Amerikanen de zege bezorgden. Het koppel versloeg Andy Murray en Joe Salisbury met 5-7 6-4 7-5.

Eerder had Tommy Paul namens de VS gewonnen van Dan Evans (6-4 4-6 6-4). De Brit Cameron Norrie, de nummer 8 van de wereld, was vervolgens te sterk voor de mondiale nummer 12 Taylor Fritz (2-6 7-6 (2) 7-5).

Oranje pakte een dag eerder tegen Kazachstan (2-1) de eerste punten in deze poule, waarin het team van captain Paul Haarhuis het vrijdag opneemt tegen Groot-Brittannië en zaterdag tegen de VS. De eerste twee landen uit de groep kwalificeren zich voor de kwartfinales, eind november in het Spaanse Málaga.