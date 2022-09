Federer: boodschap van mijn lichaam was duidelijk

Tennisser Roger Federer wilde graag na zijn zoveelste operatie nog een keer terugkeren op de ATP Tour, maar op 41-jarige leeftijd heeft de Zwitser toch besloten te stoppen. De afgelopen jaren wist hij zich na fysieke problemen altijd weer terug te knokken. Nu geeft Federer de strijd tegen zijn lichaam echter op.

“De afgelopen drie jaar had ik te maken met heel wat uitdagingen in de vorm van blessures en operaties. Ik heb hard gewerkt om helemaal fit terug te keren. Maar ik ken ook de capaciteiten en grenzen van mijn lichaam en dat gaf onlangs een duidelijke boodschap aan me”, schrijft Federer in een verklaring.

De voormalig nummer 1 van de wereld en winnaar van twintig grandslamtitels ziet in dat een comeback niet meer mogelijk is. Federer neemt daarom volgende week afscheid op het toernooi om de Laver Cup in Londen, waar hij het met een Europese sterrenploeg opneemt tegen tennissers uit de rest van de wereld.

“Ik ben 41 jaar en heb gedurende 24 jaar meer dan 1500 partijen gespeeld. Tennis heeft me meer opgeleverd dan ik ooit had kunnen dromen. Nu moet ik inzien dat het tijd is om mijn professionele carrière te beëindigen”, aldus Federer, die dat een “bitterzoete” beslissing noemt. “Ik ga alles missen wat de tennistour me heeft gegeven. Maar tegelijkertijd is er ook zoveel om te vieren.”

Federer bedankt in zijn uitgebreide verklaring zijn vrouw Mirka en hun vier kinderen, zijn ouders en zus, al zijn coaches, de Zwitserse tennisbond, sponsoren, zijn tegenstanders op de baan en alle fans. “De afgelopen 24 jaar op de ATP Tour waren een ongelooflijk avontuur. Soms voelt het alsof het in 24 uur voorbij is gevlogen, maar het was ook zo intens en magisch dat het lijkt alsof ik het mijn hele leven heb gedaan.”