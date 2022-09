Tennisser Alcaraz: Federer is idool en inspiratiebron

Tennisser Carlos Alcaraz vindt het jammer dat Roger Federer gaat stoppen met tennis. “Roger is altijd een van mijn idolen en bron van inspiratie geweest”, liet de 19-jarige Alcaraz op Twitter weten bij een foto van hem en de Zwitser. “Bedankt voor alles wat je hebt gedaan voor onze sport. Ik wil nog altijd met je spelen.”

Federer kondigde eerder donderdag aan dat hij na het toernooi van de Laver Cup van volgende week stopt. Alcaraz, die na zijn winst van de US Open sinds afgelopen maandag de nummer 1 van de wereldranglijst is, reageerde eerder al met een gebroken hart op de aankondiging van Federer dat hij ging stoppen. De Spanjaard wenst de Zwitserse toptennisser wel al het geluk in de wereld voor wat er nu gaat komen.