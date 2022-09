Alcaraz verliest eerste duel als nieuwe nummer 1 van de wereld

Carlos Alcaraz heeft zijn eerste partij als nummer 1 van de wereld verloren. De 19-jarige Spanjaard, die zondag de US Open op zijn naam schreef, ging bij de Daviscup Finals in Valencia ten onder tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime: 7-6 (3) 4-6 2-6.

Alcaraz voegde zich na zijn grandslamzege dinsdag bij de selectie van captain Sergi Bruguera. In de openingswedstrijd tegen Servië, die Spanje met 3-0 won, kwam hij nog niet in actie.

“Het is een grote overwinning voor mij en voor het team”, zei Auger-Aliassime. “Voor mij, omdat Carlos de nieuwe nummer 1 is. Maar hij heeft in New York een grote inspanning geleverd. We moeten respect voor hem hebben dat hij nu alweer de reis hiernaartoe gemaakt heeft en alweer meedoet.”

Canada won de eerste speelronde ook, met 2-1 van Zuid-Korea.

Eerder op vrijdag won Roberto Bautista met 3-6 6-3 6-3 van Vasek Pospisil, zodat het dubbelspel de beslissing brengt bij Spanje tegen Canada.

Canada speelt zaterdag het derde en laatste pouleduel met Servië, terwijl Spanje het een dag later tegen Zuid-Korea opneemt.