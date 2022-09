Italiaanse wielrenner Ganna valt op 8 oktober werelduurrecord aan

De Italiaanse wielrenner Filippo Ganna gaat op zaterdag 8 oktober een poging doen om het werelduurrecord te verbeteren. De wereldkampioen tijdrijden van 2020 en 2021 doet dat op de wielerbaan van Grenchen in Zwitserland. Het record staat sinds kort met 55,548 kilometer op naam van Daniel Bigham.

Die Brit verbeterde afgelopen maand in Grenchen het record dat ruim drie jaar in handen was geweest van de Belg Victor Campenaerts (55,089 kilometer). Ganna, op dit moment de beste tijdrijder ter wereld, gaat proberen om Bigham te overtreffen. “Ik kijk uit naar deze uitdaging, hoewel het een uur puur pijn lijden wordt”, zei de 26-jarige Italiaan van Ineos Grenadiers. “Het wordt interessant om te zien hoe mijn lichaam zich houdt en hoe ver ik kan gaan. Dit is een kans om mijn fysieke en mentale limieten echt te testen.”

Ganna begint op 8 oktober om 20.00 uur aan zijn recordpoging. Bij de vrouwen heeft Ellen van Dijk sinds mei dit jaar het werelduurrecord op haar naam staan. De Nederlandse kwam, ook in Grenchen, tot een afstand van 49,254 kilometer.

Ganna gaat zondag in de Australische stad Wollongong voor zijn derde wereldtitel tijdrijden op rij. Hij doet volgende week woensdag ook mee aan de gemengde ploegentijdrit op de WK. Bij de EK van vorige maand in München moest de Italiaan op de tijdrit genoegen nemen met brons, achter de Zwitsers Stefan Bissegger (goud) en Stefan Küng (zilver).