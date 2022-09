Multitalent Van Empel tekent bij wielerploeg Jumbo-Visma

Het wielerteam Jumbo-Visma heeft Fem van Empel gecontracteerd. De 20-jarige veelzijdige renster is regerend wereld- en Nederlands kampioen veldrijden bij de beloften en won dit jaar ook de nationale titel op de mountainbike. Ook behaalde ze bij de EK zilver in deze discipline.

De inwoonster van Sint-Michielsgestel heeft een contract getekend voor twee jaar. Bij haar nieuwe ploeg wil ze zich ook gaan ontwikkelen als wegrenster.

Van Empel begint het nieuwe crossseizoen komend weekend in het shirt van haar huidige Belgische ploeg Pauwels Sauzen-Bingoal. Op 1 januari maakt ze de overstap naar Jumbo-Visma. “Het voelt als een beloning voor mijn harde werk in de afgelopen jaren. Toetreden tot een World Tour-ploeg is het hoogst haalbare voor een renner en die kans wordt me nu geboden”, aldus Van Empel.

De Brabantse kijkt ernaar uit om in de veldritten samen te gaan rijden met regerend wereldkampioene Marianne Vos. “Vergeleken met haar ben ik nog een snotneus, maar ik hoop dat we in de tweede helft van het crossseizoen iets voor elkaar kunnen betekenen.”