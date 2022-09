Tourwinnaar Vingegaard maakt na twee maanden rentree in Kroatië

De Deense wielrenner Jonas Vingegaard maakt eind deze maand in de Ronde van Kroatië zijn rentree in het peloton, ruim twee maanden nadat hij in Parijs was gehuldigd als winnaar van de Tour de France. De 25-jarige renner van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma nam na de Tour lang rust, ook om bij te komen van alles wat na zijn zegetocht door Frankrijk op hem af was gekomen. Vingegaard besloot onder meer de komende WK in Australië over te slaan.

In de Ronde van Kroatië, een betrekkelijk kleine koers, keert de Deen over ruim een week terug. De organisatie van de zesdaagse etappekoers maakte de komst van Vingegaard op de website bekend. De Ronde van Kroatië begint op dinsdag 27 september in Osijek, twee dagen na de wegwedstrijd bij de WK in Australië. De rittenkoers eindigt op zondag 2 oktober in Zagreb.

Naast Vingegaard doen onder anderen de oud-Tourwinnaars Egan Bernal en Geraint Thomas, Michal Kwiatkowski, Matej Mohoric en Elia Viviani mee.