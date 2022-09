Van de Zandschulp klopt Norrie en trekt stand gelijk in Daviscup

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft de stand gelijkgetrokken in de ontmoeting met Groot-Brittannië in de Daviscup Finals (1-1). Hij versloeg in twee sets Cameron Norrie, de nummer 8 van de wereldranglijst: 6-4 6-2. De Brit Daniel Evans had eerder in twee sets gewonnen van Tallon Griekspoor.

Van de Zandschulp staat zelf op de 35e plaats van de ATP-ranking. De 26-jarige tennisser verloor vorige maand in Montreal nog kansloos in twee sets van de een jaar oudere Norrie. In Glasgow pakte Van de Zandschulp al in de derde game een break en kwam op 2-1. Die marge hield hij de hele set vast, al moest hij op 5-4 diep gaan om de set binnen te halen. Met daaropvolgende aces lukte dat.

In de tweede set won Van de Zandschulp meteen de opslagbeurt van Norrie. Hij hield zijn eigen service en met goed spel zag de Nederlander dat Norrie het steeds lastiger kreeg. Op 4-2 pakte Van de Zandschulp met een lob de dubbele break en kon hij serveren voor de wedstrijd. Hij sloeg meteen toe op zijn eerste matchpoint.

Van de Zandschulp sprak na afloop van een van zijn beste wedstrijden. “Ik denk dat ik een bijna perfecte partij speelde. Ik serveerde heel goed en maakte alleen wat kleine foutjes in de rally’s.” De tennisser vond het een heel andere wedstrijd dan vorige maand in Montreal, toen hij weinig kans maakte tegen Norrie. “Toen speelde ik zeker niet zo goed.”

De wedstrijd tegen Groot-Brittannië wordt afgesloten met een dubbel. Voor Nederland komen in principe Wesley Koolhof en Matwé Middelkoop in actie. Zij nemen het op tegen Andy Murray en Joe Salisbury, maar de teamcaptains kunnen de opstelling nog aanpassen.

Nederland had eerder in groep D met 2-1 gewonnen van Kazachstan. Groot-Brittannië had de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van het team van de Verenigde Staten. De eerste twee landen uit de groep kwalificeren zich voor de kwartfinales, eind november in het Spaanse Málaga.