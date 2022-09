Wielrenner Bouwman wint derde etappe in Ronde van Slowakije

Koen Bouwman heeft de derde etappe in de Ronde van Slowakije op zijn naam geschreven. De 28-jarige Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma was in finishplaats Spisska Nova Ves de snelste van een uitgedund peloton.

De Italiaan Luca Colnaghi eindigde in de 210 kilometer lange rit met zeven gecategoriseerde beklimmingen als tweede. Roel van Sintmaartensdijk, landgenoot van Bouwman, finishte als derde. De Tsjech Josef Cerny behoudt de gele leiderstrui, met nu nog 2 seconden voorsprong op Bouwman.

Bouwman won eerder dit jaar twee etappes en de bergtrui in de Ronde van Italiƫ. De Ronde van Spanje miste hij door een blessure.

“Het is heel mooi om hier te winnen”, zei Bouwman na zijn derde overwinning van het seizoen. “Het was een enorm slopende dag. De ploeg heeft fantastisch werk verricht. Het is mooi dat ik het dan kan afmaken.”

Ook ploegleider Maarten Wynants was tevreden. “We wilden de wedstrijd hard maken. Helaas waren de klimmetjes niet zwaar genoeg om het verschil te maken. Uiteindelijk heeft het werk van de ploeg zeker bijgedragen aan het uitdunnen van het peloton. Het is mooi om te zien dat elke renner van de ploeg zijn aandeel in deze zege heeft gehad.”

Bouwman zorgde voor de 44e overwinning van de wielerploeg van Jumbo-Visma in dit kalenderjaar.

De Ronde van Slowakije eindigt zaterdag met een overwegend vlakke etappe van 182 kilometer.