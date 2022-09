Eksters bedreiging voor wielrenners op WK in Australië

Voor de deelnemers aan de wereldkampioenschappen wielrennen in Australië wacht de komende week dreiging vanuit de lucht. Wollongong, het kuststadje zo’n 80 kilometer onder Sydney waar de WK plaatsvinden, heeft met name in september te maken met zwermen eksters. In de herfst voeren zij ter bescherming van hun kroost nog wel eens aanvallen uit op fietsers die zij als een bedreiging zien. De WK beginnen zondag met de individuele tijdrit voor de vrouwen en de mannen.

“Eksters kunnen behoorlijk territoriaal zijn, zeker als er veel gebeurt in het gebied dat zij als hun terrein beschouwen”, vertelde Paul Partland van het lokale dierenziekenhuis aan radiostation Wave FM. “De vogels hebben het vaak gemunt op mensen die alleen zijn en ook op mensen die zich heel snel voortbewegen.”

Hoewel de renners een helm dragen, is de dreiging van de vogels met scherpe snavels een zorg. “Een vrij grote vogel kwam heel dichtbij en bleef me maar volgen,” vertelde Remco Evenepoel, de Belg die vorige week nog de Ronde van Spanje won, aan cycling.com. “Het was angstaanjagend. Maar dat is Australië blijkbaar. Ik hoop dat het de enige keer is dat het gebeurt.” Evenepoel is een van de favorieten in de tijdrit voor de mannen, waar de beslissing zondagochtend rond 9.00 uur (Nederlandse tijd) valt. Eerder zijn de vrouwen aan de beurt.

De Zwitser Stefan Küng onthulde dat een van zijn teamgenoten ook is aangevallen. Australië kent een website om aanvallen van eksters te rapporteren. Dit jaar staan daar al 1492 meldingen op, die in bijna 200 gevallen verwondingen opleverden, meestal lichte. In 2019 overleed een fietser in Wollongong die een ekster probeerde te ontwijken en daarbij zwaar ten val kwam.