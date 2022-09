Geen WK wielrennen voor Craddock wegens visumprobleem

Lawson Craddock zal niet deelnemen aan de wereldkampioenschappen wielrennen in het Australische Wollongong. De Amerikaan, die normaal gesproken uitkomt voor BikeExchange-Jayco, miste door visumproblemen zijn vliegtuig.

Met een andere vlucht had hij nog op tijd in AustraliĆ« kunnen arriveren, waar hij zowel voor de individuele tijdrit, de gemengde ploegentijdrit en de wegrace was geselecteerd. Maar op sociale media meldde Craddock (30) dat de motivatie verdwenen was. “Ik had er geen vertrouwen in dat ik dan nog voldoende tijd zou hebben om te herstellen van de Vuelta, het vele reizen en de jetlag”, schreef hij op Instagram. “Het zou moeilijk zijn om mijn beste niveau te halen. Ik ben teleurgesteld door de gang van zaken.”

Craddock werd de afgelopen twee jaar Amerikaans kampioen tijdrijden. Door zijn afzeggen bestaat de Amerikaanse ploeg voor de wegrit nog uit vijf renners: Neilson Powless, Magnus Sheffield, Keegan Swenson, Scott McGill en Kyle Murphy.