Griekspoor zet Daviscupteam op voorsprong tegen VS

Tennisser Tallon Griekspoor heeft Nederland op voorsprong gebracht in de ontmoeting tegen de Verenigde Staten in de Daviscup Finals. De 26-jarige Noord-Hollander won in twee sets van Tommy Paul: 7-5 7-6 (3).

Nederland verzekerde zich met de 2-1-overwinning op Groot-Brittannniƫ vrijdagavond van een plaats in de kwartfinales van de Daviscup. Het team van de Verenigde Staten was door die zege ook zeker van een plek bij de laatste acht. De wedstrijd in Glasgow bepaalt nog wie groepswinnaar en de volgende tegenstander wordt.

Griekspoor brak Paul, de nummer 29 van de wereldranglijst, in de elfde game van de eerste set. Daarna kon de Nederlander, die zelf op de 48e plaats staat, meteen de set binnenhalen. In de tweede set ging het gelijk op, al kregen beide tennissers wel breakkansen. De set eindigde in een tiebreak. Daarin liep Griekspoor uit naar 6-1. Op zijn derde matchpoint sloeg hij toe met een ace.